Генсек НАТО отреагировал на попытку запуска Северной Кореей спутника-шпиона

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «решительно осудил» запуск Пхеньяном военного спутника. Об этом говорится в заявлении Столтенберга на сайте НАТО.

«Я решительно осуждаю попытку КНДР запустить военный спутник с использованием технологии баллистических ракет. Это усиливает напряженность и создает серьезные риски для безопасности в регионе и за его пределами», — говорится в заявлении.

Генсек НАТО подчеркнул, что запуск спутника нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН. Североатлантический альянс призвал Северную Корею прекратить «провокационные действия» и вернуться к диалогу для денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее в КНДР признали, что запуск военного разведывательного спутника завершился неудачей. Ракета в ходе полета пропала с радаров, часть ее упала в море возле западного побережья Корейского полуострова. В Пхеньяне пообещали провести повторный запуск.

Южнокорейские военные обнаружили обломки северокорейской ракеты-носителя в 200 километрах к западу от острова Очхандо в Желтом море.

Правительство Японии считает запуск ракеты-носителя КНДР нарушением резолюции СБ ООН и в связи с этим выразило Северной Корее решительный протест.