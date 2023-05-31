Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Генсек НАТО отреагировал на попытку запуска Северной Кореей спутника-шпиона

Генсек НАТО Столтенберг осудил попытку запуска КНДР разведывательного спутника

close
100%
Johanna Geron/Pool/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «решительно осудил» запуск Пхеньяном военного спутника. Об этом говорится в заявлении Столтенберга на сайте НАТО.

«Я решительно осуждаю попытку КНДР запустить военный спутник с использованием технологии баллистических ракет. Это усиливает напряженность и создает серьезные риски для безопасности в регионе и за его пределами», — говорится в заявлении.

Генсек НАТО подчеркнул, что запуск спутника нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН. Североатлантический альянс призвал Северную Корею прекратить «провокационные действия» и вернуться к диалогу для денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее в КНДР признали, что запуск военного разведывательного спутника завершился неудачей. Ракета в ходе полета пропала с радаров, часть ее упала в море возле западного побережья Корейского полуострова. В Пхеньяне пообещали провести повторный запуск.

Южнокорейские военные обнаружили обломки северокорейской ракеты-носителя в 200 километрах к западу от острова Очхандо в Желтом море.

Правительство Японии считает запуск ракеты-носителя КНДР нарушением резолюции СБ ООН и в связи с этим выразило Северной Корее решительный протест.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях