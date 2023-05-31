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Экс-премьер Азаров раскритиковал решение Киева праздновать День Победы 8 мая

Экс-премьер Украины Азаров назвал ошибкой перенос празднования Дня Победы в стране на 8 мая

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Ivan Sekretarev/AP

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров (2010-2014) назвал ошибкой решение украинских властей перенести празднование Дня Победы на 8 мая. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

29 мая Верховная рада Украины поддержала перенос Дня Победы на 8 мая. С 2015 года на Украине 8 мая отмечали День памяти и примирения, а 9 мая — День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Азаров предположил, что в дальнейшем на Украине могут запретить все праздничные мероприятия по поводу Великой Отечественной войны 9 мая, как это сделали в Латвии под предлогом запрета на прославление тоталитаризма.

Экс-премьер отметил, что таким решением власти Украины официально отказались от наиболее ощутимых побед украинского народа.

Ранее Азаров заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский превратил страну в «новый Афганистан».

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