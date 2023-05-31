Hurriyet: Байден связал продажу Турции F-16 с вопросом вступления Швеции в НАТО

В США готовы продать Турции истребители F-16 при условии одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО. О таком условии сообщил президент США Джо Байден в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает издание Hurriyet.

Как сообщает корреспондент издания Ханде Фырат, в ходе разговора Байден признал, что «хочет немедленно приступить к решению проблемы F-16», но конгресс выдвинул условием одобрение Турцией членства Швеции.

По информации журналиста, Байден также заявил, что «считает несправедливым нападки Запада» на Эрдогана, что «удивило турецкую делегацию», присутствовавшую при разговоре.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что после выборов в Турции обсудил с Реджепом Тайипом Эрдоганом вступление Швеции в НАТО и призвал его разрешить этот вопрос.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация президента США не ставит условием поставок Турции американских истребителей F-16 ратификацию Анкарой протоколов о вступлении Швеции в НАТО.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что некоторые члены конгресса увязывают поставку Турции истребителей F-16 с вопросом вступления Швеции в НАТО.