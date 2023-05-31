Медведев назвал британских чиновников законными целями РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что любое британское должностное лицо может рассматриваться как законная цель для РФ, так как Великобритания ведет против России необъявленную войну. Об этом Медведев написал в своем Twitter.

По словам Медведева, Лондон выступает как союзник Киева, оказывая Вооруженным силам Украины (ВСУ) военную помощь в виде техники и обученного персонала, то есть фактически ведет против России необъявленную войну.

«В таком случае любой из ее должностных лиц (как военных, так и гражданских, содействующих войне) может рассматриваться как законная военная цель», — написал Медведев.

Ранее Медведев ответил американскому сенатору Линдси Грэму на его слова об «инвестициях в смерть русских», напомнив про судьбу убитого Роберта Кеннеди.

Он назвал заявление Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских, опрометчивым.