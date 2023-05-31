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МИД РФ назвал позицию Запада по атаке беспилотников на Москву «подлейшей»

Захарова назвала позицию Запада по атакам беспилотников на Москву абсолютно подлейшей

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «абсолютно подлейшей» позицию государств Запада по атакам беспилотников на Москву и Московскую область. Об этом она сказала в эфире радио Sputnik, комментируя реакции ЕС и США.

По мнению дипломата, Запад видит и комментирует только то, что ему выгодно. Такое поведение Захарова назвала пропагандой.

Атака БПЛА на Москву и Московскую область произошла утром 30 мая. Telegram-каналы и СМИ сообщали о нескольких десятках дронов, сбитых в столичном регионе, официального подтверждения этих данных не было. Согласно сообщению Минобороны РФ, было сбито в общей сложности восемь беспилотников.

ООН осудила атаку беспилотников на Москву 30 мая. В США также прокомментировали утренние события в российской столице, говоря, что собирают сведения. В Совете по нацбезопасности при Белом доме подчеркнули, что «не поддерживают» атаки внутри РФ.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в свою очередь заявил, что Киев имеет полное право применять военную силу за пределами украинской территории в рамках самообороны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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Атака беспилотников на Москву
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