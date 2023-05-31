В Молдавии дали прогноз по вступлению страны в ЕС

Молдавия к 2030 году, возможно, станет членом Европейского Союза, допустила президент республики Майя Санду. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам главы государства, Молдавия вместе с непризнанным Приднестровьем может вступить в ЕС.

«Чем раньше мы повысим уровень жизни, тем скорее у нас будет шанс на присоединение..», — подчеркнула Санду во время интервью за два дня до проведения саммита европейских лидеров по вопросам безопасности.

«100%, это наша цель», — сказала Санду о важности вступления Молдавии в ЕС.

При этом правительство в Кишиневе обвиняет Россию в стремлении помешать стремлению Молдавии к членству в ЕС путем разжигания нестабильности.

Москва неоднократно отрицала вмешательство в дела Молдавии.

Ранее парламент Молдавии поддержал резолюцию за вступление в ЕС, принятую на митинге Санду.