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Постпредство России при ООН высказалось об атаке украинских беспилотников на Москву

Постпредство России при ООН: атака украинских БПЛА была нацелена на мирных граждан

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Постпредство России при ООН обратило внимание официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика на то, что атака украинских беспилотников на Москву была нацелена на мирных граждан. Об этом говорится в сообщении миссии в Twitter.

Дюжаррик, комментируя атаку дронов на Москву, заявил, что организация осуждает любые атаки на гражданских лиц и инфраструктуру, но это «не сравнимо с ударами» по украинским городам».

«Атака Киева с применением БПЛА <…> являлась актом терроризма, который должен быть подвергнут осуждению <…> Эти атаки <…> были направлены исключительно против мирных жителей», — говорится в заявлении постпредства.

Накануне в Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

При этом президент Российской Федерации Владимир Путин указал, что российские военнослужащие в отличие от Киева наносят удары только по военной инфраструктуре.

Кроме того, в Белом доме сообщили, что США не поддерживают удары Украины по территории России.

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