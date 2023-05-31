Постпредство России при ООН высказалось об атаке украинских беспилотников на Москву

Постпредство России при ООН обратило внимание официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика на то, что атака украинских беспилотников на Москву была нацелена на мирных граждан. Об этом говорится в сообщении миссии в Twitter.

Дюжаррик, комментируя атаку дронов на Москву, заявил, что организация осуждает любые атаки на гражданских лиц и инфраструктуру, но это «не сравнимо с ударами» по украинским городам».

«Атака Киева с применением БПЛА <…> являлась актом терроризма, который должен быть подвергнут осуждению <…> Эти атаки <…> были направлены исключительно против мирных жителей», — говорится в заявлении постпредства.

Накануне в Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

При этом президент Российской Федерации Владимир Путин указал, что российские военнослужащие в отличие от Киева наносят удары только по военной инфраструктуре.

Кроме того, в Белом доме сообщили, что США не поддерживают удары Украины по территории России.