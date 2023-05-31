Глава Якутии Николаев заявил о намерении вновь принять участие в выборах

Глава Якутии Айсен Николаев заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах руководителя республики, которые пройдут в этом году, сообщает ТАСС.

Николаев сказал, что его желание участвовать в выборах поддержал президент России Владимир Путин. Президент Путин пожелал Николаеву удачи, похвалил за результаты пятилетней деятельности и пожелал, чтобы в последующем результаты были такие же хорошие, как и раньше.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 29 мая провел встречу с действующим главой Якутии Айсеном Николаевым, на которой поддержал выдвижение этого чиновника на выборы руководителя региона в сентябре. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, поддержал и пожелал успехов», — сказал Песков.

В сентябре 2018 года Айсен Николаев был избран главой Якутии на прямых досрочных выборах, на которых набрал 71,4% голосов избирателей. В текущем году пройдут очередные выборы на пост руководителя республики.

Ранее Путин поддержал выдвижение действующего главы региона Станислава Воскресенского на выборы губернатора Ивановской области.