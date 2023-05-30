Постпред РФ при ООН выразил надежду, что МАГАТЭ осудит Киев за его действия по ЗАЭС

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия рассчитывает на осуждение со стороны МАГАТЭ действий Украины, подводивших мир к черте ядерного инцидента. Об этом он сказал на заседании СБ ООН, передает РИА Новости.

По словам Небензи, российская сторона рассчитывает, что после заявления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси секретариат агентства продемонстрирует его непредвзятость и неангажированность агентства и открыто осудит действия Украины, которая, как отметил дипломат, неоднократно подводила мир к черте ядерного инцидента, который может перерасти в ядерную катастрофу.

В ходе заседания СБ ООН глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что отсутствие аварий на атомной электростанции до сих пор является везением, однако, по его словам, «однажды удача может отвернуться». Он подчеркнул, что ядерная или радиологическая авария на ЗАЭС будет иметь катастрофические последствия для жителей Украины, РФ, соседних стран.

До этого агентство РИА Новости со ссылкой на представителя в силовых структурах сообщало, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Запорожскую атомную электростанцию при помощи ударного беспилотника.