В США заявили, что сделка о потолке госдолга не повлияет на финансовую помощь Киеву

Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что сделка администрации президента и конгрессменов-республиканцев о повышении потолка госдолга США не повлияет на американскую финансовую помощь Украине. Об этом она сказала на брифинге, передает ТАСС.

На вопрос о том, считает ли она, что двухпартийная договоренность каким-либо образом скажется на возможности администрации выделять дальнейшую финансовую помощь Украине, Янг ответила фразой «я не думаю».

Ранее президент США Джо Байден после консультаций с членами конгресса заявлял о своей уверенности, что законопроект о повышении потолка госдолга США с целью предотвращения дефолта в стране будет принят.

До этого Байден говорил о достижении бюджетного соглашения со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупреждала конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 5 июня.