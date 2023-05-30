В Швеции заявили о контактах с Турцией по вступлению в Североатлантический альянс

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм контактировал с Анкарой по вопросу вступления в Североатлантический альянс после состоявшихся в Турции президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас состоялось несколько контактов с [турецкими партнерами], в том числе после прошедших в минувшее воскресенье [в республике] президентских выборов. Мы, конечно, находимся в постоянном контакте с турецкой стороной по этому особому вопросу [вступления Швеции в НАТО]», — заявил Кристерссон.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вступление Швеции в НАТО и призвал его разрешить этот вопрос. Он добавил, что главы государств договорились поддерживать контакты на эту тему.

Глава Соединенных Штатов сообщил, что поздравил Эрдогана с победой на выборах. Также Байден отметил, что лидер Турции хочет договориться о чем-то касательно истребителей четвертого F-16.

28 мая глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер объявил о победе действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.