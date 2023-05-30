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В ООН прокомментировали атаку БПЛА на Москву

Дюжаррик об атаке дронов на Москву: ООН осуждает любые удары по гражданским объектам

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Shutterstock

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН осуждает любые атаки на гражданских лиц и инфраструктуру, где бы они ни происходили. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы осуждаем любые атаки в отношении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, где бы они ни происходили. Также важно отметить, что последние атаки в Москве несравнимы с массивными ударами, которые мы продолжаем наблюдать в украинских городах», — заявил Дюжаррик.

Таким образом он прокомментировал атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В итоге в столице были повреждены три дома. Как подчеркнул мэр города Сергей Собянин, никто серьезно не пострадал. По данным Министерства обороны России, в атаке участвовали восемь беспилотников, все они были поражены.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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