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Представитель Эрдогана заявил о возможной дате проведения инаугурации

Советник Эрдогана Учум: инаугурация президента может состояться 3 июня

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Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Reuters

Советник президента Турции Мехмет Учум заявил, что церемония инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в субботу, 3 июня. Об этом он написал в своем Twitter.

«В случае если Высшая избирательная комиссия объявляет итоговые результаты президентских выборов 1 июня…, календарь может выглядеть следующим образом: церемония инаугурации пройдет 3 июня в Анкаре, в этот же день Эрдоган раскроет список нового кабмина», — написал Учум.

Ранее официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын сообщил о планах пригласить ряд иностранных лидеров на предстоящую инаугурацию Эрдогана.

Представитель Эрдогана уточнил, что дата проведения церемонии будет зависеть от срока оглашения итоговых результатов выборов.

В ходе интервью он также отметил, что проведение президентских выборов за день до 570-й годовщины завоевания турками Стамбула, которое в российской историографии называют падением Константинополя, стал очень знаменательным совпадением.

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