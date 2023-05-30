Россия сокращает взаимное консульское присутствие с Финляндией

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что послу Финляндии в Москве Антти Хелантеря рассказали о решении о сокращении взаимного консульского присутствия и закрытии с 1 июля канцелярии посольства России в Лаппеенранте. Об этом сообщает ТАСС.

«Одновременно финской стороне заявлено об отзыве с той же даты согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, функционировавших с начала 1990-х годов. Главе финской дипмиссии вручена соответствующая нота МИД России», — заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что данное решение было принято, поскольку взаимное консульское присутствие не соответствует текущему уровню российско-финляндских отношений.

Ранее в МИД РФ заявили о вызове в дипведомство посла Швеции Малены Мард в связи с конфронтационным курсом в отношении России, предпринятым ее страной.

В пресс-службе ведомства пояснили, что до ее сведения донесли информацию о закрытии с 1 сентября 2023 года генконсульства в шведском городе Гетеборг и отзыве согласия российской стороны на деятельность шведского генконсульства в Санкт-Петербурге.