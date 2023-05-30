Минтранс России оценил последствия запрета Польши на проезд грузовиков

Министерство транспорта России сообщило, что наложение властями Польши запрета на проезд российских и белорусских грузовиков по территории страны, вступающий в действие с 1 июня 2023 года, не окажет влияния на сроки доставки товаров в импортном и экспортном направлениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

«Шаг Польши носит больше политический, чем практический характер», — указали в министерстве.

По информации Минтранса, в 2022 году аналогичный запрет в отношении автоперевозчиков из России и Белоруссии уже был внедрен Евросоюзом, а власти РФ, в свою очередь, в качестве ответной меры ввели механизм перецепки и перегрузки машин. Таким образом, на базе успешного опыта российские ведомства намерены вновь применить уже отработанный способ доставки товаров через границу.

Накануне стало известно, что МВД Польши с 1 июня закрывает движение для грузовиков с номерами Белоруссии и России, перевозящих товары через границу страны.