ЕС ввел санкции за «дестабилизациию» в Молдавии

Евросоюз ввел санкции в отношении пяти человек, которые, по мнению сообщества, несут ответственность за «дестабилизацию» в Молдавии. Об этом сообщается в «Официальном журнале ЕС».

В публикации подчеркивает, что из-за ситуации в республике, а также принимая во внимание Регламент Совета Евросоюза об ограничительных мерах в связи с действиями, дестабилизирующими Молдавию, совет принял решение о том, что пять человек нужно добавить в перечень физических и юридических лиц под ограничительными мерами.

Отмечается, что в новый санкционный список были включены: лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор, российский бизнесмен Игорь Чайка, молдавский бизнесмен Владимир Плахотнюк. Также были расширенны санкционные меры против двух граждан РФ и Молдавии Александра Калинина и Григория Карамалака.

Ранее стало известно, что Евросоюз в ближайшее время введет рестрикции в отношении пяти политиков и предпринимателей Молдавии за якобы попытку организации пророссийского государственного переворота.