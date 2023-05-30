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ЕС ввел санкции за «дестабилизациию» в Молдавии

ЕС ввел санкции за дестабилизацию в Молдавии против пяти человек, включая бизнесмена из РФ

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Евгений Одиноков/РАИ «Новости»

Евросоюз ввел санкции в отношении пяти человек, которые, по мнению сообщества, несут ответственность за «дестабилизацию» в Молдавии. Об этом сообщается в «Официальном журнале ЕС».

В публикации подчеркивает, что из-за ситуации в республике, а также принимая во внимание Регламент Совета Евросоюза об ограничительных мерах в связи с действиями, дестабилизирующими Молдавию, совет принял решение о том, что пять человек нужно добавить в перечень физических и юридических лиц под ограничительными мерами.

Отмечается, что в новый санкционный список были включены: лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор, российский бизнесмен Игорь Чайка, молдавский бизнесмен Владимир Плахотнюк. Также были расширенны санкционные меры против двух граждан РФ и Молдавии Александра Калинина и Григория Карамалака.

Ранее стало известно, что Евросоюз в ближайшее время введет рестрикции в отношении пяти политиков и предпринимателей Молдавии за якобы попытку организации пророссийского государственного переворота. 

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