Зеленский впервые провел переговоры с президентом Кабо-Верде

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом Кабо-Верде Жозе Марией Невишем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Провел первый в истории дипломатических отношений телефонный разговор с президентом Кабо-Верде Жозе Марией Невишем», — сообщил украинский лидер.

Он также отметил, что предложил Невишу присоединиться к «украинской формуле мира» и обсудил с ним вопрос глобальной продовольственной безопасности.

Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем усиление систем противовоздушной обороны.

До этого сообщалось, что Шольц и Зеленский провели телефонный разговор. В ходе диалога стороны обсудили ряд вопросов, в том числе помощь Киеву от западных государств. Как отмечается, Шольц пообещал Зеленскому продолжение поддержки Германии, проводимой вместе с союзниками государства как в Евросоюзе, так и за его пределами. В пресс-службе кабмина ФРГ добавили, что лидеры обсудили разные аспекты ситуации вокруг Украины, в том числе военные моменты.