Посол РФ в Сербии сообщил об обстановке в Косово

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что ситуация в Косово приблизилась к критической черте. Об этом сообщает ТАСС.

«Такие вспышки повторяются, за последний год их уже было несколько, причем интенсивность противостояния и опасность, взрывоопасность, естественно, с каждым разом все выше, идет по нарастающей», — сказал посол.

По его словам, эскалация конфликта в Косово показывает «деградацию ситуации на севере Косова вплоть до критической черты».

Ранее Боцан-Харченко заявил, что в Белграде происходят попытки «майданного» переворота. Боцан-Харченко отметил, что Москва помогает Белграду и действует в полной координации с сербскими властями.

Посол считает, что власти западных стран «бесятся» в связи с самостоятельной политикой президента Сербии Александра Вучича, прежде всего по причине дружественных отношений с Москвой. Также он подчеркнул, что конфликт на севере Косово является «частью гибридной войны».

До этого Боцан-Харченко во время встречи с Александром Вучичем выразил беспокойство из-за ситуации в Косово.