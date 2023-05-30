Посол РФ заявил о попытках переворота в Белграде

Посол Российской Федерации в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что в Белграде происходят попытки «майданного» переворота, передает ТАСС.

По его мнению, ситуация в Косово подошла к критической черте и сейчас является «взрывоопасной».

Боцан-Харченко отметил, что Москва помогает Белграду и действует в полной координации с сербскими властями.

Посол считает, что власти западных стран «бесятся» в связи с самостоятельной политикой президента Сербии Александра Вучича, прежде всего по причине дружественных отношений с Москвой. Также он подчеркнул, что конфликт на севере Косово является «частью гибридной войны».

«Это часть гибридной войны. Хочу подчеркнуть, что практически синхронно действовали антибелградские силы, действовали на два фронта — это ситуация в Косово и попытки «майданного» переворота здесь в Белграде», — отметил Боцан-Харченко.

Ранее сообщалось, что Боцан-Харченко во время встречи с Александром Вучичем выразил беспокойство из-за ситуации в Косово.