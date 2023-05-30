Путин заявил, что Россия не использует средства, которые применяет Украина

Президент России Владимир Путин заявил, что атака на мирные объекты в Москве подтверждает, какие методы использует Украина. Об этом он сообщил на выставке, которая посвящена креативной экономике, передает РИА Новости.

«Не мы развязали эту войну в 2014 году — киевский режим развязал войну на Донбассе. И не мы используем эти средства, которые используют украинские воротилы. Лишнее подтверждение тому — это атака на мирные объекты в Москве», — сказал глава государства.

Ранее Путин говорил, что система противовоздушной обороны при атаке беспилотников по Москве сработала штатно, удовлетворительно, хотя и есть моменты, над которыми необходимо поработать.

Утром 30 мая экстренные службы сообщали о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В Министерстве обороны России заявляли, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте.