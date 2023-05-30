Путин рассказал о нарушении обещания НАТО не расширяться на восток

Российский президент Владимир Путин в рамках посещения выставки, посвященной креативной экономике, заявил, что НАТО обмануло Россию, дав обещание не расширяться на восток. Его слова приводит РИА Новости.

«Мало того, что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на восток, да еще и до Украины добрались», — указал глава государства.

Путин подчеркнул, что Организация Североатлантического договора «создавалась исключительно для борьбы с СССР и Россией», а Украина, в свою очередь, еще в 2008 году без каких-либо внешних признаков военно-политической напряженности заявила о том, намеревается вступить в альянс.

«Постепенно встали на другой путь присоединения к НАТО, организации, которая враждебна к России», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что власти Киева посредством утренней атаки беспилотников ВСУ на Москву пытаются спровоцировать Вооруженные силы России на аналогичные действия.