Путин: конкуренция между Россией и Украиной после распада СССР была неизбежной

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что конкуренция между Россией и Украиной была неизбежной после распада СССР. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом, по его словам, предполагалось, что она пойдет цивилизованным образом.

Ранее Путин заявил, что геополитические оппоненты России после распада Советского Союза стали «промывать мозги» жителям постсоветского пространства и в частности Украины.

Также Путин заявлял, что после распада СССР Москва годами пыталась выстроить братские отношения с Киевом, «чуть ли не бесплатно» поставляя энергоресурсы и давая кредиты. Об этом он сказал в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

В ходе своего выступления президент также отмечал, что у стратегических противников РФ стоит цель дезинтеграции страны. Он добавил, что если обратиться к историческому опыту, то это намерение всегда прослеживалось. Президент РФ подчеркнул, что не будет приводить примеров, но всегда можно посмотреть соответствующую литературу.