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Сенатор назвал две цели, которых хотела достичь Украина атакой дронов на Москву

Сенатор Долгов: Украина атакой беспилотников на Москву хотела посеять панику среди граждан

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Виталий Смольников/ТАСС

Атака беспилотников на Москву преследовала две цели — информационную и военную, сказал Life заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

По его мнению, военная цель состояла в том, чтобы нанести удар по каким-нибудь объектам, а информационная — посеять панику среди российских граждан. Он считает, что достичь этих целей атаковавшим не удалось.

Долгов также назвал удары беспилотников террористической атакой, которая «поддерживается Западом».

30 мая Baza сообщала, что порядка 25 беспилотных летательных аппаратов участвовали в утренней атаке на столичный регион. В издании уточняли, что большую часть беспилотников удалось сбить силами противовоздушной обороны в Московской области. Часть БПЛА зацепились за провода и деревья из-за пролета на сверхмалой высоте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в результате прилетов беспилотников в город нет пострадавших, в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.

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