В Абхазии проходит митинг оппозиции против «заселения» республики

В Сухуме проходит митинг оппозиции против действий властей Абхазии. Несколько сотен митингующих собрались на площади у драмтеатра. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.

Протестующие выступают против «заселения Абхазии» и «раздачи абхазской земли». Они не хотят принятия в республике законов об апартаментах и продаже земли иностранцам. Также оппозиция выступает против повышения тарифов на электричество.

Митинг согласован властями. При этом у комплекса правительственных зданий перед митингом были усилены меры безопасности. Пользователи соцсетей также заметили в городе бронетехнику.

Президент Абхазии Аслан Бжания перед митингом призвал граждан действовать в рамках закона. Глава Службы госбезопасности Абхазии Роберт Киут предупредил, что правоохранительные органы будут «осуществлять комплекс мероприятий по обеспечению прав граждан при проведении мирных массовых мероприятий».

Законопроект «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов» вызвал бурное обсуждение в абхазском обществе. Он предполагает, что апартаменты получат статус коммерческого помещения, которое может находиться в собственности физических и юридических лиц, в том числе иностранцев. В настоящее время иностранцы не имеют права на приобретение жилья и земли на территории Абхазии.

В декабря 2021 года в Абхазии прошел митинг оппозиции, закончившийся беспорядками у парламента. Акция с требованием отставки президента прошла на фоне веерных отключений электричества.