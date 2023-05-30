Евросоюз может принять меры против Косово и Сербии

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что не исключает введения мер Европейским союзом Сербии и Косово в случае продолжения конфронтации и препятствования нормализации ситуации. Об этом Боррель сообщил на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Черногории, передает РИА Новости.

По словам главы европейской дипломатии, страны-члены Евросоюза получают информацию о развитии событий.

«Обсуждаются меры, которые могут быть приняты, если стороны продолжат препятствовать реализации предложенных шагов по деэскалации», — сказал он.

По словам Борреля, его представители в данный момент находятся в Косово и ищут пути деэскалации.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Сербия старается сохранить стабильность в регионе. При этом Вучич потребовал обеспечить гарантии безопасности для сербов в регионе.

29 мая тысячи сербов Косово собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода полиции и отзыва косовоалбанских мэров. К зданиям муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток направили военных контингента НАТО KFOR. За ними располагались силы полиции Косово, не допускающие косовских сербов к зданиям. Около 17:00 (18:00 мск) начались столкновения между жителями и силовиками.