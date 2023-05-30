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Президент Германии заявил, что на саммите в Литве не пойдет речь о членстве Украины в НАТО

Президент ФРГ Штайнмайер заявил, что Украину не примут в НАТО на саммите в Вильнюсе

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Global Look Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе будет посвящен не членству Украины в альянсе. По его словам, речь пойдет только об укреплении обороноспособности Украины в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает LRT.

«Федеральное правительство поддерживает политику открытых дверей НАТО, но пока Украина борется за свое выживание, мы сосредоточимся в первую очередь на практической помощи Украине», — сказал он во время визита в Литву.

Президент Германии подчеркнул, что поддержка Украины должна быть долгосрочной. «Президент Зеленский недавно был в Берлине, и мы обсудили, что на предстоящем саммите НАТО мы будем говорить не о полноправном членстве Украины в НАТО, а о том, как укрепить Украину в долгосрочной перспективе», — отметил Штайнмайер.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля этого года.

Агентство ANSA сообщало, что страны НАТО не достигли согласия по вопросу вступления Украины в альянс. Ряд стран призывает других членов военного блока предложить Украине график вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вступление Украины в альянс до завершения военного конфликта с Россией не рассматривается.

Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что ФРГ не рассчитывает на скорое вступление Украины в НАТО.

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