Евросоюз не хочет осуждать Россию и Китай в торговой стратегии с США

Евросоюз не собирается осуждать Китай и Россию за «экономическое принуждение» в документе о торговой стратегии, подписанной с США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«США также хотели обвинить Китай и Россию в «экономическом принуждении». В последней версии документа упоминается проблема, но не осуждаются эти две страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что страны согласовали текст, который будет обнародован по итогам предстоящего Совета по торговле и технологиям Евросоюз-США. При этом в документе отсутствуют явные ссылки на Китай как на нерыночную экономику.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза (ЕС) с осторожностью относятся к идее ограничить инвестиционные потоки в экономику Китая на фоне давления со стороны США.

25 мая в Брюсселе прошла деловая встреча министров торговли стран ЕС. В ходе переговоров стороны не смогли прийти к компромиссному решению по поводу возможного ограничения объема денежных вложений в китайскую экономику. При этом в США сейчас активно обсуждают возможность введения подобной меры в отношении инвестиций в КНР, угрожающих национальной безопасности Штатов, уточняется в статье.