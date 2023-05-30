В Совфеде рассказали, как исключить атаки на Луганск, Донецк, Белгород и Москву

Полностью исключить возможность нападения на столицу России и ряд других городов можно лишь за счет демилитаризации и денацификации украинской территории, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на атаку беспилотников на Москву и Подмосковье.

«Единственный способ исключить атаки на Луганск, Донецк, Белгород, Москву — денацификация и демилитаризация всей территории остатков бывшей Украинской ССР», — написал Клишас.

Информация об атаке БПЛА на Москву и Подмосковье появилась 30 мая. Как заявили в Минобороны России, столицу и ряд объектов в области попытались атаковать восемь беспилотников, все они были сбиты. По предварительным данным, в результате инцидента жертв нет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака беспилотных летательных аппаратов на Москву подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции на Украине.