Президент Сербии назвал условие для переговоров с Приштиной

Президент Сербии Александр Вучич на фоне обострения в Косово и Метохии (КиМ) заявил, что Белград будет стараться сохранять мир и стабильность в регионе, однако требует обеспечить гарантии безопасности для сербов в крае. Об этом Вучич сказал в ходе встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко, передает РИА Новости.

«Сербия, вопреки грубейшему нарушению всех международных соглашений, будет работать над сохранением мира и стабильности, требуя срочного принятия мер, гарантирующих безопасность сербов в КиМ. Это является условием для любого дальнейшего разговора с представителями временных структур в Приштине», — отметил сербский лидер.

30 мая утром Вучич встретился с послами «пятерки» (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии) и главой постоянной делегации Евросоюза в республике на фоне ситуации вокруг Косово.

29 мая тысячи сербов Косово собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода полиции и отзыва косовоалбанских мэров. К зданиям муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток были направлены военные контингента НАТО KFOR. За ними встали крупные силы косовской полиции, которые не допускали косовских сербов к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между гражданами и силовиками.