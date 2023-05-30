Шойгу обвинил Запад в продолжении конфликта на Украине

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что страны Запада своей поддержкой Украины затягивают военные действия в этой стране. Об этом он сказал на селекторном совещании 30 мая, передает РИА Новости.

При этом министр подчеркнул, что поддержка Киева не может повлиять на исход российской специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Украина получила от Запада около 60 танков Leopard 2, а также несколько французских танков AMX-10RC и британских Challenger и Abrams.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за