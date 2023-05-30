Лукашенко назвал границы Украины, Польши, Литвы и Латвии «бешеными»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина постоянно нагнетает ситуацию на границе с Белоруссией. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Сейчас Украина видите, какую заняла позицию в отношении Белоруссии. Постоянно, постоянно нагнетают ситуацию. Сегодня украинская граница стала вровень с этими бешеными — польской, литовской и латвийской. Что быть не должно», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Лукашенко сменил начальника Госпогранкомитета Белоруссии. Президент страны отправил руководителя Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо в запас. Его место занял Константин Молостов, который занимал до этого пост руководителя Гродненской пограничной группы.

Ранее белорусский президент заявлял, что гражданам России не стоит переживать по поводу угрозы проникновения диверсантов на территорию РФ с территории европейских стран через белорусские границы.