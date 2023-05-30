Захарова призвала Запад «заглушить» свою пропаганду вокруг Косово

Россия призывает страны Запада «заглушить» свою «лживую пропаганду», прекратить возлагать ответственность за происходящее в самопровозглашенной республике Косово на «доведенных до отчаяния сербов». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на то, что косовские сербы «без оружия в руках» пытаются бороться за свои права и свободы.

«Нужны решительные шаги по деэскалации, а не полумеры наподобие идеи американцев на время «отселить» новоявленных «мэров» из зданий муниципалитетов в другие объекты», — высказала мнение Захарова.

Она предложила создать в крае Сообщество сербских муниципалитетов, закрепленном 10 лет назад в письменных договоренностях Белграда и Приштины под гарантии Брюсселя. По словам представителя МИД РФ, это ключевое условие для диалога и единственный шанс обеспечить Косово стабильность и безопасность.

29 мая тысячи сербов Косово собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода полиции и отзыва косовоалбанских мэров. К зданиям муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток были направлены военные контингента НАТО KFOR. За ними встали крупные силы косовской полиции, которые не допускали косовских сербов к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между гражданами и силовиками.

30 мая косовские сербы вновь собрались перед зданиями муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что миссия НАТО KFOR усилила свое присутствие в четырех муниципалитетах в Косово и Метохии.