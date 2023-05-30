На Украине заочно обвинили в шпионаже двух россиян

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение в шпионаже сотруднику Министерства обороны России и сотруднику министерства экономического развития РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского ведомства.

Отмечается, что СБУ удалось «разоблачить двух российских шпионов».

«Одним из них является сотрудник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ полковник Дмитрий Гулий. Еще одним оказался заместитель директора правового департамента министерства экономического развития России Виталий Техтелев», — говорится в публикации.

Ведомство заявляет, что Техтелев и Гулий поддерживали связь с жителем Киева, который якобы «передавал разведданные». Россиянам инкриминируют «шпионаж», «совершение уголовного преступления группой лиц по предварительному сговору».

Максимальное наказание по указанным статьям может составить лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее сообщалось, что ФСБ вычислила украинского шпиона. Гражданина Украины приговорили в России к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за шпионаж.