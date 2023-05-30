В Кремле оценили желание Венесуэлы стать частью БРИКС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники союза БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР) обсудят включение в объединение Венесуэлы, которая выразила желание стать его частью.

«За последний год все больше стран проявляют живой интерес к этому формату, все больше стран заявляют о своем намерении ориентироваться на подключение к нему», — сказал представитель Кремля, подчеркивая, что «это тема для обсуждения членов этого формата, что и будет сделано».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна хотела бы присоединиться к БРИКС и принять участие в построении новой глобальной политики.

Политик пояснил, что объединение становится «большим магнитом» для желающих «другого мира и кооперации». Мадуро также напомнил, что порядка 30 государств подали заявки на присоединение к БРИКС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее говорила, что в настоящее время государства — члены БРИКС занимаются разработкой модальностей процесса расширения организации.