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В Кремле оценили желание Венесуэлы стать частью БРИКС

Песков: участники БРИКС обсудят подключение Венесуэлы и других стран к объединению

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники союза БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР) обсудят включение в объединение Венесуэлы, которая выразила желание стать его частью.

«За последний год все больше стран проявляют живой интерес к этому формату, все больше стран заявляют о своем намерении ориентироваться на подключение к нему», — сказал представитель Кремля, подчеркивая, что «это тема для обсуждения членов этого формата, что и будет сделано».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна хотела бы присоединиться к БРИКС и принять участие в построении новой глобальной политики.

Политик пояснил, что объединение становится «большим магнитом» для желающих «другого мира и кооперации». Мадуро также напомнил, что порядка 30 государств подали заявки на присоединение к БРИКС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее говорила, что в настоящее время государства — члены БРИКС занимаются разработкой модальностей процесса расширения организации.

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