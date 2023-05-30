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В Кремле сообщили, будет ли Путин участвовать в саммите БРИКС

Песков заявил, что Россия примет участие в саммите БРИКС на должном уровне

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Алексей Бабушкин/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ примет участие в саммите БРИКС на должном уровне.

»Россия придает огромное значение развитию этого формата интеграции. Россия будет на должном уровне принимать участие в этом саммите», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, примет ли российский лидер Владимир Путин участие в саммите БРИКС, который состоится в ЮАР в конце августа.

Песков также пообещал сориентировать представителей СМИ по «всем деталям».

Ранее Путин не отказывался от участия в саммите БРИКС, к которому сейчас идет активная подготовка. Пресс-секретарь российского лидера говорил, что формат участия главы государства в саммите пока не определен.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам встречи с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявлял, что его страна хотела бы присоединиться к БРИКС, участвуя в построении новой глобальной политики.

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