Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, обратится ли Путин к населению после атаки беспилотников на Москву

Песков сообщил, что Путин пока не планирует выступать после атаки беспилотников на Москву

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер не планирует выступать с обращением к населению после атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву.

«В настоящий момент специальных планов нет, но, мы знаем, что, слава Богу, нет никаких жертв и в настоящий момент нет никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья», — заявил Песков.

Рано утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники.

Главы регионов Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщили о работе систем противовоздушной обороны и уничтожении дронов. По данным Telegram-каналов, взрывы прозвучали над Рублевкой, в Новой Москве, на Новой Риге, а также на улицах Атласова, Профсоюзной, Удальцова и Ленинском проспекте.

В Минобороны Российской Федерации заявили, что были нейтрализованы восемь беспилотных летательных аппаратов. По данным МО РФ, три БПЛА подавлены средствами РЭБ, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Пять БПЛА сбиты комплексом ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье.

Все новости на тему:
Атака беспилотников на Москву
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях