В Кремле рассказали, обратится ли Путин к населению после атаки беспилотников на Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер не планирует выступать с обращением к населению после атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву.

«В настоящий момент специальных планов нет, но, мы знаем, что, слава Богу, нет никаких жертв и в настоящий момент нет никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья», — заявил Песков.

Рано утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники.

Главы регионов Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщили о работе систем противовоздушной обороны и уничтожении дронов. По данным Telegram-каналов, взрывы прозвучали над Рублевкой, в Новой Москве, на Новой Риге, а также на улицах Атласова, Профсоюзной, Удальцова и Ленинском проспекте.

В Минобороны Российской Федерации заявили, что были нейтрализованы восемь беспилотных летательных аппаратов. По данным МО РФ, три БПЛА подавлены средствами РЭБ, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Пять БПЛА сбиты комплексом ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье.