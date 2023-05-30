Зеленский посетовал на отсутствие должной поддержки со стороны Китая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью южнокорейской газете Chosun Ilbo, что Китай прямо не поддерживают позицию Киева по урегулированию конфликта в стране и это факт.

«Что касается выдвинутой Китаем мирной инициативы, то мы благодарны другим странам за их усилия, но мы указывали, что основной для нас остается собственная формула мира, собственная инициатива», — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что участие Китая пошло бы на пользу Украине, если бы китайские власти призвали Россию вывести войска с украинской территории.

24 февраля Китай представил мирный план из 12 пунктов. В документе содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса на Украине, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов обсуждать мирные инициативы только в том случае, если они не предусматривают замораживание конфликта и территориальных уступок.