Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что одной из причин конфликта на Украине стало желание Киева вступить в НАТО. Об этом он сказал в ходе выступления на форуме по безопасности в Братиславе, передает ТАСС.

«Я не хочу спекулировать и цитировать заявления российского правительства, но одной из причин было желание и стремление Украины стать членом НАТО, соответственно мы видим последствия», — сказал Гарибашвили.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза и Соединенные Штаты хотят, чтобы украинский конфликт был завершен к концу 2023 года. Для этого на саммите стран G7 в Хиросиме обсуждались способы достижения «справедливого мира». Авторы материала уверены, что Запад предлагает Киеву пойти на уступки в вопросе предложенного президентом Украины Владимира Зеленского мирного плана.

Источники сообщили, что страны G7 тайно разрабатывают «гарантии безопасности», которые помогут сдерживать Москву, которые западные политики хотят предложить Киеву в случае договоренности о мире. В рамках поиска «гарантий» Запад выступает за создание Совета НАТО — Украина.