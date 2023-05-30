Президент Грузии поехала в Брюссель, несмотря на ссору с правящей партией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вылетела в Брюссель, где у политика запланирована серия встреч с высокопоставленными европейскими чиновниками, передает «Новости-Грузия». По информации портала, визит грузинского лидера в Евросоюз стартовал на фоне конфликтных отношений с правящей партией республики «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Как отмечается, Зурабишвили в рамках поездки в ЕС, помимо диалога с европейскими чиновниками, должна выступить с речью в Европарламенте и дать интервью различным СМИ. Портал указывает, что в преддверии своего визита президент Грузии открыто критиковала правящую партию, в том числе за якобы антизападный курс.

При этом в «Грузинской мечте» также высказывали недовольство в отношении Зурабишвили, утверждая, что президент Грузии пошла «не по тому пути». Более того, длительное время власти республики не согласовывали визит лидера государства в Евросоюз, что в правящей партии объясняли опасениями подрыва процесса евроинтеграции из-за высказываний политика.

Ранее сообщалось, что правящая партия Грузии назвала президента Саломе Зурабишвили необъективной и предвзятой.