Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Азаров обвинил Зеленского в превращении Украины в новый Афганистан

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что Зеленский превратил страну в новый Афганистан

close
100%
Александр Натрускин/РИА «Новости»

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров (2010-2014) заявил, что действующий президент страны Владимир Зеленский превратил республику в «новый Афганистан». Об этом экс-премьер написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В разные годы президенты Украины обещали сделать из нее то новую Францию, то Швейцарию. Однако Зеленский пошел дальше всех и сделал из нее новый Афганистан. На радость англосаксам и оборонным концернам», — выразил мнение Азаров.

Он задался вопросом, есть ли шанс, что в обозримом будущем США не устанут от своей «игрушки» (под игрушкой экс-премьер подразумевает Украину — прим. ред.). Политик спросил свою аудиторию, неужели «удовольствие пакостить России» важнее, чем жизни заложников Киева.

Ранее Азаров обвинил Киев в попытке стереть генетическую память украинского народа.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за 

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях