Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров (2010-2014) заявил, что действующий президент страны Владимир Зеленский превратил республику в «новый Афганистан». Об этом экс-премьер написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В разные годы президенты Украины обещали сделать из нее то новую Францию, то Швейцарию. Однако Зеленский пошел дальше всех и сделал из нее новый Афганистан. На радость англосаксам и оборонным концернам», — выразил мнение Азаров.

Он задался вопросом, есть ли шанс, что в обозримом будущем США не устанут от своей «игрушки» (под игрушкой экс-премьер подразумевает Украину — прим. ред.). Политик спросил свою аудиторию, неужели «удовольствие пакостить России» важнее, чем жизни заложников Киева.

Ранее Азаров обвинил Киев в попытке стереть генетическую память украинского народа.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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