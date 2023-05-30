Вучич встретился с послами стран Запада из-за обострения в Косово

Президент Сербии Александар Вучич утром 30 мая встретился с послами «пятерки» (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии) и главой постоянной делегации Европейского союза в республике на фоне ситуации вокруг Косово. Об этом сообщает информационное агентство Танјуг.

«Вучич встретился с послами стран «пятерки», а также с главой делегации ЕС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече также присутствовали министр обороны Милош Вучевич и начальник генштаба армии Сербии Милан Мойсилович.

29 мая тысячи сербов Косово собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода полиции и отзыва косовоалбанских мэров. К зданиям муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток были направлены военные контингента НАТО KFOR. За ними встали крупные силы косовской полиции, которые не допускали косовских сербов к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между гражданами и силовиками.

Ранее портал Kosovo online сообщил, что Косовские сербы 30 мая вновь собираются у муниципалитета Звечан на севере края после прошедших накануне беспорядков.