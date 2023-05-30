ЮАР гарантировала иммунитет участникам встречи БРИКС

МИД ЮАР гарантировал иммунитет участникам встречи БРИКС в июне и на саммите в Йоханнесбурге в августе, сообщается на сайте правительства страны.

Встреча министров БРИКС пройдет в Кейптауне с 1 по 2 июня 2023 года, а 15-й саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа 2023 года.

«В соответствии с положениями закона участники встречи министров БРИКС и саммита БРИКС наделяются иммунитетами и привилегиями на срок проведения встреч», — говорится в заявлении.

Ранее источник агентства ТАСС заявил, что российская сторона не намерена отказываться от участия в саммите БРИКС, который назначен на 22–24 августа в ЮАР.

Президент России Владимир Путин не отказывался от участия в саммите, к которому сейчас идет активная подготовка. Отмечается, что вопросы, связанные с Международным уголовным судом (МУС), должны решать партнеры в ЮАР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что формат участия Путина в саммите БРИКС пока не определен.