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Росавиация сообщила о работе аэропортов Москвы и области

Росавиация подтвердила штатную работу аэропортов Москвы и области

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Аэропорты Москвы и Московской области работают штатно, а обслуживание воздушного движения происходит «без особенностей», сообщает ТАСС, ссылаясь на Росавиации.

«По состоянию на 08:00 часов московского времени 30 мая 2023 года аэропорты Москвы и Московской области работают штатно», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что все аэропортовые службы, а также авиадиспетчера органов обслуживания воздушного движения продолжают работать без особенностей.

Утром 30 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения из-за атаки беспилотников.

Спецслужбы Москвы сообщили о БПЛА на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО), в результате на подлете в Москву сбито несколько БПЛА.

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