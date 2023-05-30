Зеленский призвал Южную Корею поставить средства ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете «Чосон ильбо» заявил о надежде, что Республика Корея поставит необходимые Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО).

По словам украинского лидера, он принимает во внимание ограничения Сеула на поставки оружия, однако полагает, что эти принципы не распространяются на оборонительные системы и средств для защиты объектов энергетической инфраструктуры.

«Система ПВО — не оружие, а исключительно оборонительное оборудование. Для восстановления Украины нужен «небесный щит», искренне надеюсь, что Республика Корея поможет нам в этой сфере», — сказал Зеленский.

Также президент прокомментировал перемещение нестратегического ядерного оружия России на территорию Белоруссии. По его словам, Украина не опасается российских ядерных угроз, а данный шаг является лишь «политической уловкой» с целью запугать Украину и Европу.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале напомнил чиновникам и блогерам, что нельзя публиковать информацию о работе систем противовоздушной обороны в условиях военного времени.