Глава Косово обвинила Вучича в организации беспорядков и нападений

Глава самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи выступила с обвинениями президента Сербии Александра Вучича в организации беспорядков, нападений на полицейских, контингент НАТО KFOR и журналистов, происшедших на севере края. Об этом она написала на своей странице в сети Twitter.

Османи заявила, что нападения были совершены сербскими нелегальными структурами, превратившимися в преступные банды. Она назвала случившееся неприемлемыми актами насилия, которые должны быть «всеми осуждены». Османи считает, что сербы, выполняющие «приказы Вучича» по дестабилизации севера Косова, должны предстать перед правосудием.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Германии призвало Сербию и самопровозглашенное Косово незамедлительно начать переговоры, чтобы урегулировать ситуацию на севере края.

Ситуация в Косово резко обострилась 29 мая. Силы контингента НАТО KFOR предприняли попытку разогнать демонстрации сербов у зданий администраций муниципалитетов на севере края. Вучич сообщил, что во время столкновений на севере Косово пострадали 52 серба. По его словам, пострадавшие граждане обратились за медицинской помощью в больницу Северной Косовска-Митровицы. Трое из них получили тяжелые ранения.