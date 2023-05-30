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Байден пообщался с Эрдоганом по вопросу приема Швеции в НАТО

Байден заявил, что будет поддерживать контакт с Эрдоганом по вопросу приема Швеции в НАТО

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Kayhan Ozer/Presidential Press Service Pool/AP

Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вступление Швеции в НАТО и призвал его разрешить этот вопрос. Он добавил, что главы государств договорились поддерживать контакты на эту тему, передает РИА Новости.

Глава Соединенных Штатов сообщил, что поздравил Эрдогана с победой на выборах. Также Байден отметил, что лидер Турции хочет договориться о чем-то касательно истребителей четвертого F-16.

«Я сказал ему, что мы хотим решить вопрос со Швецией, так что давайте сделаем это. Мы будем в контакте друг с другом», — сказал Байден журналистам, отметив, что звонок в первую очередь был поздравительным.

Ранее сообщалось, что президент США Байден поздравил Эрдогана с переизбранием на пост главы государства.

28 мая глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер объявил о победе действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.

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