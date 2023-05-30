В апреле из УПЦ в ПЦУ перешли более 80 общин верующих

Свыше 80 общин канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в апреле перешли в подчинение раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом агентству «Укринформ» заявил глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести при правительстве Украины Виктор Еленский

По его словам, в прошлом месяце из Московской патриархии в ПЦУ перешли более 80 приходов. Еленский подчеркнул, что, по крайней мере, было именно столько сообщений о собраниях верующих, на которых они решили сменить свою юрисдикцию.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин высказал мнение, что действующая власть Украины своими гонениями на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) способствует еще более глубокому расколу в обществе. Дипломат считает, что президенту Владимиру Зеленскому и его соратникам нет никакого дела до интересов миллионов украинцев, чьи права на свободу вероисповедания продолжают нарушать.

Дипломат отметил, что «верхом безумия, цинизма и вакханалии» стало решение, принятое 24 мая участниками заседания Архиерейского собора раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) о переходе на новоюлианский календарь.