МИД Германии призвал Сербию и Косово незамедлительно начать переговоры

Министерство иностранных дел Германии призвало Сербию и Косово незамедлительно начать переговоры для урегулирования ситуации на севере края. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Мы призываем Косово и Сербию без дальнейших проволочек начать переговоры с этой целью [деэскалации ситуации]», — заявили в ведомстве.

Также в МИД ФРГ призвали обе стороны продолжить работу «по реализации соглашения о нормализации, достигнутого в феврале и марте, в том числе для [создания] Сообщества сербских муниципалитетов».

Также представители ФРГ указали, что полностью поддерживают специального представителя Евросоюза по Западным Балканам Мирослава Лайчака в его усилиях по снижению напряженности.

Ситуация в Косово резко обострилась 29 мая. Силы контингента НАТО KFOR предприняли попытку разогнать демонстрации сербов у зданий администраций муниципалитетов на севере края. Вучич сообщил, что во время столкновений на севере Косово пострадали 52 серба. По его словам, пострадавшие граждане обратились за медицинской помощью в больницу Северной Косовска-Митровицы. Трое из них получили тяжелые ранения, включая пятидесятилетнего Драгишу Галяка, в которого попали две пули албанских спецназовцев. Одна пуля попала в район тазобедренного сустава этого мужчины, другая – в его руку, рассказал глава государства.

Вучич проведет встречи с послами России и Китая на фоне обострения ситуации в Косово