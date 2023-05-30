WSJ: КНР отклонила предложение США о встрече министров обороны двух стран

Китай отверг предложение США провести в начале июня в Сингапуре на полях конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» встречу министров обороны США и КНР Ллойда Остина и Ли Шанфу, сообщает со ссылкой на пресс-службу Пентагона газета Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, Пекин проинформировал Вашингтон, что отклоняет направленное в начале мая американское предложение провести встречу министров обороны двух стран.

При этом в Пентагоне утверждают, что считают важным сохранение открытыми каналов коммуникации между военными США и КНР для того, чтобы не «допустить перерастания конкуренции в конфликт».

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не рассматривает вопрос о снятии санкций с главы министерства обороны Китая Ли Шанфу или страны в целом ради его встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Миллер дал понять, что это решение распространяется как на министра обороны КНР, так и на всю страну в целом. Между тем сам Остин заявлял, что считает «критически важным» лично встретиться с Ли Шанфу.