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Вучич анонсировал встречу с российским послом на фоне событий в Косове

Вучич сообщил, что проведет встречу с послом РФ Боцан-Харченко на фоне событий в Косове

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Darko Vojinovic/AP

Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что проведет встречу с российским послом Александром Боцан-Харченко на фоне обострения ситуации в Косове и Метохии. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент Республики Сербия Александар Вучич встретится с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко во вторник, 30 мая 2023 года, в 11:00 (12:00 по московскому времени. — «Газета.Ru»)», — сказал Вучич.

Ранее Вучич сообщил, что во время столкновений на севере Косово пострадали 52 серба. По его словам, пострадавшие граждане обратились за медицинской помощью в больницу Северной Косовска-Митровицы. Как рассказал глава государства, трое из них получили тяжелые ранения, включая пятидесятилетнего Драгишу Галяка, в которого попали две пули албанских спецназовцев. Одна пуля попала в район тазобедренного сустава этого мужчины, другая – в его руку.

29 мая между сербскими протестующими и силовиками в косовском муниципалитете Звечан начались столкновения. Представители миссии НАТО в Косово KFOR применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих, а специальные подразделения косовской полиции — огнестрельное оружие. В ответ участники акции стали швырять в силовиков булыжники и тяжелые предметы.

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